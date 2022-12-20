Француз Орельен Тчуамени высказался после проигранного финала ЧМ-2022 в Катаре

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени высказался после проигранного финала чемпионата мира. В решающем матче французы в серии пенальти уступили Аргентине (3:3 доп.вр., 2:4 пен.).

«Потребуется время, чтобы переварить горечь и разочарование от чемпионата мира. Мы пытались сделать всё, что могли. Это не сработало, и я очень сильно сожалею. Убежден, что у Франции светлое будущее, особенно если мы можем рассчитывать на вас», — написал Тчуамени в соцсетях.

22-летний Тчуамени в семи матчах на чемпионате мира провёл на поле 623 минуты, забив один гол. На клубном уровне французский полузащитник выступает за мадридский «Реал».

Болельщики встретили сборную Франции в Париже после финала ЧМ-2022. Видеоролик: