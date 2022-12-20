Француз Орельен Тчуамени высказался после проигранного финала ЧМ-2022 в Катаре
Поделиться
Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени высказался после проигранного финала чемпионата мира. В решающем матче французы в серии пенальти уступили Аргентине (3:3 доп.вр., 2:4 пен.).
«Потребуется время, чтобы переварить горечь и разочарование от чемпионата мира. Мы пытались сделать всё, что могли. Это не сработало, и я очень сильно сожалею. Убежден, что у Франции светлое будущее, особенно если мы можем рассчитывать на вас», — написал Тчуамени в соцсетях.
22-летний Тчуамени в семи матчах на чемпионате мира провёл на поле 623 минуты, забив один гол. На клубном уровне французский полузащитник выступает за мадридский «Реал».
Болельщики встретили сборную Франции в Париже после финала ЧМ-2022. Видеоролик:
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
12:30
-
12:28
-
12:18
-
12:17
-
12:16
-
12:11
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:11
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:28
-
10:25
-
10:23
-
10:16
-
10:15
-
10:09
-
09:57
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:12
-
09:10
Партнерский контент