Защитник «Ахмата» Журавлёв перешёл в «Торпедо»

Грозненский «Ахмат» объявил о переходе защитника Юрия Журавлёва в московское «Торпедо». Футболист заключил с новым клубом долгосрочное соглашение.

«Мы благодарим Юрия за совместную работу и желаем удачи», — написала пресс-служба «Ахмата» в клубном телеграм-канале.

Напомним, в «Ахмат» Юрий Журавлёв перешёл летом 2022 года. Футболист сыграл за грозненцев 17 матчей в чемпионате и Кубке страны, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

В сезоне-2022/2023 «Торпедо» набрало шесть очков за 17 туров Российской Премьер-Лиги и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Ахмат» (26) находится на шестом месте в таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» — команда Семака к зимнему перерыву набрала 42 очка.