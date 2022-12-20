Защитник «Ахмата» Журавлёв перешёл в «Торпедо»
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Грозненский «Ахмат» объявил о переходе защитника Юрия Журавлёва в московское «Торпедо». Футболист заключил с новым клубом долгосрочное соглашение.
«Мы благодарим Юрия за совместную работу и желаем удачи», — написала пресс-служба «Ахмата» в клубном телеграм-канале.
Напомним, в «Ахмат» Юрий Журавлёв перешёл летом 2022 года. Футболист сыграл за грозненцев 17 матчей в чемпионате и Кубке страны, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
В сезоне-2022/2023 «Торпедо» набрало шесть очков за 17 туров Российской Премьер-Лиги и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Ахмат» (26) находится на шестом месте в таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» — команда Семака к зимнему перерыву набрала 42 очка.
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