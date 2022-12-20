Лондонский «Арсенал» намерен предложить новые контракты трём лидерам команды
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В лондонском «Арсенале» намерен начать переговоры по продлению контрактов с тремя молодыми лидерами команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Сообщается, что «Арсенал» в ближайшее время начнёт переговоры с Букайо Сакой, Габриэлем Мартинелли и Вильямом Салиба. У этих футболистов контракты истекают летом 2024 года, поэтому в руководстве клуба хотят заранее позаботиться о сохранении своих игроков.
21-летний Габриэл Мартинелли в данный момент оценивается в € 60 млн по версии Transfermarkt, Букайо Сака — в € 90 млн, Вильям Салиба — в € 50 млн.
«Арсенал» после 14 туров лидирует в чемпионате Англии с 37 очками, опережая «Манчестер Сити» на пять очков. В Лиге Европы «Арсенал» уверенно занял первое место в группе и вышел в 1/4 финала.
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