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Баженов: люди, понимающие в футболе, довольны финалом ЧМ-2022, даже если болели за Францию

Баженов: люди, понимающие в футболе, довольны финалом ЧМ-2022, даже если болели за Францию
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о прошедшем финале чемпионата мира, в котором встретились сборные Аргентины и Франции (3:3 доп.вр., 4:2 пен.).

«Из всех финалов чемпионатов мира, которые я видел, это был точно лучший. По драме, результату, ожиданиям. Думаю, большинство довольны и счастливы. Все, кого я знаю, точно довольны победой Аргентины. Люди, которые понимают в футболе, счастливы этой игрой, даже если болели за Францию», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Предыдущие успехи датированы 1978 и 1986 годами.

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