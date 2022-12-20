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Маркиньос выложил эмоциональный пост, посвященный вылету с чемпионата мира

Маркиньос выложил эмоциональный пост, посвященный вылету с чемпионата мира
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Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Маркиньос в своих социальных сетях написал эмоциональный пост, посвященный вылету с чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Чемпионат мира 2022 года подошел к концу. Прошло несколько дней с одного из самых грустных моментов в моей жизни. Я до сих пор не могу подобрать слова, чтобы описать чувства грусти и позора...

Я провел некоторое время вдали от соцсетей и всего, что напоминает мне об этом, но сегодня решил выложить эти фотографии… Семья, друзья и время помогли мне восстановиться после этого сложного момента. Этот шрам останется со мной, и я буду нести ответственность за это. Я нацелен вернуться как можно скорее и сделать так, чтобы все, кто болел за нас и страдал из-за меня, гордились, испытали радость и положительные эмоции!

Я горжусь, что был частью этой сборной. К сожалению, результат вышел не таким, как мы мечтали, ведь мы стремились увенчать наш труд и самоотверженность.

От всего сердца благодарю реальных и виртуальных друзей, которые писали сообщения, думали обо мне и направляли в мою сторону положительную энергию. Я получил столько прекрасных сообщений, и вы даже не представляете, как мне это помогло!

Пришло время двигаться дальше. Жизнь продолжается. Вперед! Сейчас я чувствую себя обновленным и готовым к этому! Я люблю тебя, Бразилия», – написал Маркиньос.

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