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Мостовой: для меня Месси — лучший на ЧМ-2022. У Мбаппе впереди величайший футбольный век

Мостовой: для меня Месси — лучший на ЧМ-2022. У Мбаппе впереди величайший футбольный век
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о звании лучшего футболиста чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Лучшим бомбардиром и игроком должны быть футболисты, которые доходят до финала. До финала дошли и лучший футболист, и лучший бомбардир. Для меня Месси — лучший игрок этого турнира. Его вклад в победу был весомее. Он много мячей забил, от которых команда выиграла. Вся игра строилась через Месси.

Что касается Мбаппе, до 76-й минуты мы Францию вместе с ним не видели на поле, а то, что произошло потом – фантастика. У Мбаппе впереди величайший футбольный век. Он и так относится к числу лучших футболистов планеты. Другое дело, вряд ли он повторит то, что сделал в футбольном мире Месси», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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