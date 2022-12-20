Игорь Осинькин заявил, что готов к уходу футболистов из «Крыльев Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что он готов к уходу игроков.

«Что касается трансферов на вход, то я только очень много читал про них, многие фамилии даже не слышал. Мы работу строим так: сперва люди должны уйти, потом мы будем на их место брать. По-другому не бывает. Иначе будет казаться, что мы выдавливаем своих ребят, взяв других на их места. Мы не хотим так. Но то, что мы определённым образом готовы к любому развитию ситуации и у нас есть люди, которые могут, на наш взгляд, прийти в клуб и заменить ушедших, факт. Такая работа ведётся», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе к игрокам «Крыльев Советов» Пиняеву и Глушенкову.