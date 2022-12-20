Президент «Барселоны» Лапорта трогательно высказался о победе Лионеля Месси на ЧМ-2022

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о победе аргентинца Лионеля Месси в финальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Месси этого заслуживает. Он лучший игрок всех времён, историческое правосудие было совершено. Мы были бы счастливы, если бы наши игроки, Кунде и Дембеле, выиграли чемпионат мира, но я думаю, что карьера Месси должна была увенчаться победой на чемпионате мира — тем, к чему он так долго стремился. Все мы, кто любит Месси, желали этого, и мы благодарны ему за всё, что он сделал для нас», — приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.
Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Месси был признан лучшим игроком турнира.
- 20 декабря 2022
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