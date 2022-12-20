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MEN: «МЮ» нанял поведенческого психолога. Он направляет людей, застрявших в своей жизни

MEN: «МЮ» нанял поведенческого психолога. Он направляет людей, застрявших в своей жизни
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Для улучшения показателей футболистов английский «Манчестер Юнайтед» нанял на работу поведенческого психолога Райнира Курса, который будет следить за тренировками первой команды. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, подписать Курса порекомендовал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Психологом посещает тренировки команды несколько раз в неделю.

Курс описывает себя как тренер по жизни, «который направляет людей, застрявших в своей жизни из-за значительных событий».

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков в 14 матчах английской Премьер-лиги и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Арсенала» на 11 очков.

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