Рио Фердинанд раскрыл подробности беседы с Криштиану Роналду после вылета с ЧМ-2022

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскрыл подробности беседы с португальцем Криштиану Роналду после его вылета с чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Да, я говорил с ним. Я написал ему. Он отдыхает, вернулся к тренировкам и прочему, готовится к следующему этапу», — приводит слова Фердинанда Dailly Express.

Напомним, Португалия покинула турнир на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Марокко. Роналду начал матч с Марокко на скамейке запасных и вышел только на 51-й минуте, когда его команда уже уступала со счётом 0:1. В оставшееся время матча португалец не сумел помочь своей команде, и Марокко вышло в полуфинал ЧМ, где проиграла сборной Франции. В матче за третье место марокканцы оказались слабее хорватов (1:2).