Рио Фердинанд раскрыл подробности беседы с Криштиану Роналду после вылета с ЧМ-2022
Поделиться
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскрыл подробности беседы с португальцем Криштиану Роналду после его вылета с чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Да, я говорил с ним. Я написал ему. Он отдыхает, вернулся к тренировкам и прочему, готовится к следующему этапу», — приводит слова Фердинанда Dailly Express.
Напомним, Португалия покинула турнир на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Марокко. Роналду начал матч с Марокко на скамейке запасных и вышел только на 51-й минуте, когда его команда уже уступала со счётом 0:1. В оставшееся время матча португалец не сумел помочь своей команде, и Марокко вышло в полуфинал ЧМ, где проиграла сборной Франции. В матче за третье место марокканцы оказались слабее хорватов (1:2).
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
15:35
-
15:21
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:54
-
14:53
-
14:41
-
14:40
-
14:39
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
14:14
-
14:09
-
13:52
-
13:50
-
13:47
-
13:45
-
13:43
-
13:40
-
13:40
-
13:34
-
13:25
-
13:24
-
13:20
-
13:15
-
13:09
-
12:51
-
12:45
-
12:30
-
12:28
-
12:18
-
12:17
-
12:16
Партнерский контент