Уилкшир: у «Динамо» есть всё, чтобы выиграть что-то значимое в ближайшем будущем

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил перспективы московского клуба на ближайшее будущее. По его мнению в этом сезоне бело-голубые вряд ли смогут стать чемпионами, но у них есть неплохой потенциал в последующих сезонах.

«Как мне нынешнее «Динамо»? Хорошая команда, талантливая, молодая. Конечно, в этом году они вряд ли станут чемпионами, но у них есть прекрасные футболисты. Приятно видеть, что клуб их поддерживает. Так что у этого «Динамо» есть всё, чтобы выиграть что-то значимое в ближайшем будущем», — приводит слова Уилкшира Sport24.

Напомним, после 17 туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 29 очков.