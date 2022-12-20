Пиняев: финал ЧМ-2022 – лучший матч, что видел в жизни. Рад, что Месси удалось победить
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев признался, что финальный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре – лучший матч, который он видел в жизни. Также Сергей назвал себя поклонником аргентинца Лионеля Месси.
«Финал Франция – Аргентина – лучший матч, что я видел в своей жизни. Я поклонник Месси – рад, что ему удалось победить на чемпионате мира и стать обладателем трофея», — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Лионель Месси стал лучшим игроком турнира.
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