Новогодний ролик «Зенита»: Мантуан готовит «оливье», Родригао смотрит «Иронию судьбы»

Бразильские футболисты «Зенита» приняли участие в новом видеоролике от клуба из Санкт-Петербурга, где они на себе ощутили все главные особенности празднования Нового года в России.

Густаво Мантуан приготовил тазик салата «оливье», Клаудиньо подготовил свою прическу, Вендел отправил письма Деду Морозу, Родригао посмотрел «Иронию судьбы», а Иван пошёл в баню вместе с фотографом «Зенита» Вячеславом Евдокимовым, который дал ему совет по приготовлению «оливье»:



«Главное — добавить в «оливье» тёртое яблочко. Так вкуснее будет, ага. И запомни: в салате не должно быть свинины, и конины тоже», — сказал Евдокимов.

После нас переносят в квартиру, где к бразильцам с ёлкой пришли Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев и Данил Круговой. По телевизору в этот момент выступил Сергей Семак:



«Желаю вам всего самого наилучшего. Помните о том, как важно уметь слышать и прощать друг друга, а также верить в чудеса. С Новым годом», — сказал Семак.



После этого на телевизоре в образе группы «Стекловата» песню «Новый год» исполнили Иван Сергеев, Михаил Кержаков, Алексей Сутормин и Даниил Одоевский.