Газизов рассказал о сложностях «Уфы» в получении выплат от «Арсенала» за Зинченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, какие сложности возникают у лондонского «Арсенала» при попытке перевести солидарные выплаты после трансфера защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Напомним, ранее украинец выступал за «Уфу», поэтому по правилам ФИФА «канониры» должны российской команде процент от суммы трансфера.

«Скажу, что там технический момент. «Арсенал» не против, но есть масса причин, по которым деньги не доходят. Это касается не только нашего клуба. Есть отношения федераций, есть банк, который имеет санкции. Более того, мне приходило письмо, что выплаты могут быть затруднены, потому что наш глава республики Радий Фаритович Хабиров находится под санкциями. На что мы отвечали, что глава республики не имеет отношения к клубу. Мы находимся в переписке, поэтому я и называю это техническим моментом. Вдруг деньги придут уже завтра. Точного ответа я не знаю», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».