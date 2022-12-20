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Де Пауль показал невероятную атмосферу на чемпионском параде сборной Аргентины. Видео

Де Пауль показал невероятную атмосферу на чемпионском параде сборной Аргентины. Видео
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Футболист сборной Аргентины Родриго Де Пауль показал атмосферу на чемпионском параде в Буэнос-Айресе, который был организован после победы аргентинцев на чемпионате мира — 2022. Тысячи людей вышли на улицы столицы Аргентины, чтобы поприветствовать новоиспечённых чемпионов мира.

Чемпионский парад в Аргентине: тысячи людей встречают команду:

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Победу в послематчевой серии обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах француза Тчуамени.

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