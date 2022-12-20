Пиняев: было грустно смотреть ЧМ по телевизору. Жаль, у сборной России отняли возможность

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев выразил сожаление, что на прошедшем чемпионате мира в Катаре не было сборной России.

«Было грустно смотреть чемпионат мира по телевизору. Хотелось быть одним из тех немногих футболистов, кто сыграл бы за свою сборную на чемпионате мира в моём возрасте. Жаль, у сборной России отняли эту возможность», — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По решению ФИФА и УЕФА от марта 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой организации. Отстранение бессрочное и может быть как снято в любой момент, так и продлено. Позднее появилась информация, что футбольные руководители России рассматривают вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию.