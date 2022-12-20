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Булыкин: Мбаппе должен держать планку Месси и Роналду и быть лидером следующей эпохи

Булыкин: Мбаппе должен держать планку Месси и Роналду и быть лидером следующей эпохи
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что считает аргентинца Лионеля Месси и француза Киллиана Мбаппе лучшими игроками чемпионата мира по футболу 2022 году в Катаре.

«Бесспорно, Месси – лучший игрок прошедшего чемпионата мира. Также могу назвать и Мбаппе, который должен будет держать планку следующим, когда уйдут Месси и Роналду. Он должен держать их планку и быть одним из лидеров следующей эпохи футбола.

Мбаппе — молодой и перспективный. Он – следующее поколение великих. Сейчас Месси доказал, что он великий, но он уже возрастной. Думаю, Мбаппе станет следующим, кто будет покорять такие же вершины», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.

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