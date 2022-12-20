Карло Анчелотти объяснил, почему сборная Аргентина стала победителем ЧМ-2022

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему сборная Аргентина выиграла чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Это был отличный турнир, и он закончился прекрасным финалом. Аргентина заслужила победу, и произошло это по двум причинам: потому что у них хорошие игроки, лучшие. А также потому, что они поддержали высокий уровень такими новичками, как Хулиан Альварес и Энцо Фернандес», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Лучшим игроком был признан капитан триумфаторов — Лионель Месси.