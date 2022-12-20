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Шеф-повар Нусрет подвергся критике за то, что трогал Кубок мира и приставал к Месси

Шеф-повар Нусрет подвергся критике за то, что трогал Кубок мира и приставал к Месси
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Всемирно известный шеф-повар Нусрет Гёкче подвергся критике в соцсетях за то, что трогал руками Кубок мира и приставал к нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси после финала ЧМ-2022.

По окончании решающего матча турнира в Катаре Гёкче опубликовал фотографию с Кубком мира в руках. Он нарушил одно из фундаментальных правил ЧМ, ведь, согласно регламенту, Кубок мира могут трогать только президент ФИФА, действующие главы государств и члены национальных команд, выигравших ЧМ. Также допускается, чтобы к главному футбольному кубку прикасались близкие родственники футболистов. Гёкче, разумеется, ни в одну из этих категорий не попадает. Поэтому его стремление взять трофей в руки противоречит регламенту.

Пользователи активно критикуют популярного повара в комментариях соцсетей:

  • «Он жалок!»;
  • «Человек выиграл чемпионат мира пару минут назад, а эта «знаменитость» считает, что имеет право перетягивать на себя его внимание в такой момент»;
  • «Ты не должен трогать кубок. Ты не чемпион»;
  • «Ты делаешь всё только ради хайпа, отписываюсь»;
  • «Вы не должны были прикасаться к этому трофею, только игроки и персонал, которые работали не покладая рук, чтобы стать чемпионами, имеют на это право».
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