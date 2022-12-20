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Динияр Билялетдинов: глубокое разочарование ЧМ-2022 — это сборная Катара

Динияр Билялетдинов: глубокое разочарование ЧМ-2022 — это сборная Катара
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов назвал команду Катара «глубоким разочарованием» чемпионата мира по футболу.

«Понятное дело, что удивили марокканцы и даже саудовцы. Глубокое разочарование — это сборная Катара, которая стала самой слабой сборной из всех собранных. Не видно было, за счёт чего они хотели добиться результата. Также наши определённые стереотипы, что есть немцы, испанцы, бразильцы — со всеми можно играть», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Катара (0) выступала в одной группе с Нидерландами (7), Сенегалом (6) и Эквадором (4). Для них участие на домашнем турнире стало первым в истории на чемпионатах мира.

Рекорды финала ЧМ-2022. Видеоролик:

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