Динияр Билялетдинов: глубокое разочарование ЧМ-2022 — это сборная Катара

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов назвал команду Катара «глубоким разочарованием» чемпионата мира по футболу.

«Понятное дело, что удивили марокканцы и даже саудовцы. Глубокое разочарование — это сборная Катара, которая стала самой слабой сборной из всех собранных. Не видно было, за счёт чего они хотели добиться результата. Также наши определённые стереотипы, что есть немцы, испанцы, бразильцы — со всеми можно играть», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Катара (0) выступала в одной группе с Нидерландами (7), Сенегалом (6) и Эквадором (4). Для них участие на домашнем турнире стало первым в истории на чемпионатах мира.

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