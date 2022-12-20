Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» хочет подписать Депая. «Барселона» не намерена отпускать его бесплатно

«Ньюкасл» хочет подписать Депая. «Барселона» не намерена отпускать его бесплатно
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах нидерландского форварда заинтересован «Ньюкасл», который намерен подписать его в январе. Нынешний клуб 28-летнего Депая хочет заработать на его продаже за шесть месяцев до окончания контракта. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что до чемпионата мира в Катаре Мемфис имел множество предложений от разных клубов о переходе в январское трансферное окно, а «Барселона» была не против отпустить игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, но футболист остался в команде.

В скором времени Депай проведёт беседу с главным тренером сине-гранатовых Хави и постарается понять, почему его карьера в клубе не получилась успешной.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:

Новость по теме
Мемфис Депай отказался от трансфера в «Галатасарай»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022