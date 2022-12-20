«Ньюкасл» хочет подписать Депая. «Барселона» не намерена отпускать его бесплатно

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах нидерландского форварда заинтересован «Ньюкасл», который намерен подписать его в январе. Нынешний клуб 28-летнего Депая хочет заработать на его продаже за шесть месяцев до окончания контракта. Об этом сообщает Sport.es.



Ранее сообщалось, что до чемпионата мира в Катаре Мемфис имел множество предложений от разных клубов о переходе в январское трансферное окно, а «Барселона» была не против отпустить игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, но футболист остался в команде.



В скором времени Депай проведёт беседу с главным тренером сине-гранатовых Хави и постарается понять, почему его карьера в клубе не получилась успешной.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик: