Действующий чемпион Европы Жоржиньо ответил на вопрос, следил ли он за ЧМ-2022

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо рассказал, каково ему было смотреть чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре в статусе действующего чемпиона Европы.
«Было очень сложно, особенно в начале. Я не хотел смотреть игры, старался проводить время с семьёй. Смотрел только пару игр с участием моих друзей. Затем, ближе к концу, вернулся любящий футбол Жоржиньо, и я начал немного следить за турниром.
Что думаю о финале? Да, невероятно. После первого тайма я был немного разочарован тем, как всё идет, потому что это была не очень живая и упорная игра, и я сказал себе: «Всё кончено». Затем из ниоткуда они проснулись — в этом вся прелесть футбола. Это был потрясающий матч, достойный финала чемпионата мира. Красиво», — приводит слова Жоржиньо Sky Sports Italia.
- 20 декабря 2022
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