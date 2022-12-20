Валерий Кечинов назвал сборные, которые больше всего удивили и разочаровали на ЧМ-2022

Бывший российский футболист Валерий Кечинов перечислил сборные, которые больше всего удивили и разочаровали его по итогам чемпионата мира — 2022 в Катаре. Напомним, победителем мирового первенства стала национальная команда Аргентины, которая в финале турнира переиграла Францию в серии послематчевых пенальти.

«Больше всего удивили марокканцы. Впервые в истории африканская команда вышла в полуфинал. Могли бы побороться за третье место, но было видно, что у них сил уже не осталось.

Главным разочарованием стала Испания, потому что после их старта они считались претендентами на золото чемпионата мира. Но не получилось пройти марокканцев», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.