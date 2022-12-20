Никита Баженов: кто лучший игрок ЧМ-2022 — самый простой вопрос в мире

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Кто лучший игрок чемпионата мира – самый простой вопрос в мире. Безоговорочно, второго мнения не может быть, это Месси. Можно было бы пошутить, но в этом случае шутки неуместны», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.
На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с 11-метрового). Игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись голами.
- 20 декабря 2022
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