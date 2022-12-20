Полузащитник «Челси» Жоржиньо отшутился от вопроса о своём будущем клубе
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Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо не стал отвечать на вопрос о своём будущем, отшутившись вместо ответа.
«Останусь ли я в «Челси»? Я хочу сказать, что мы закончили с интервью… (смеётся). До свидания!» — приводит слова Жоржиньо Sky Sports Italia.
Напомним, действующий контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года, и в январе игрок может начать вести переговоры с другими клубами. Поэтому полузащитника связывают со многими командами, в том числе и с «Барселоной». На данный момент Жоржиньо оценивается в € 35 млн по версии Transfermarkt. В клуб он пришёл из «Наполи» в 2018 году за € 57 млн. В составе «Челси» он выиграл Лигу Европы (2019), Лигу чемпионов (2021) и чемпионат мира среди клубов (2022).
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