Полузащитник «Челси» Жоржиньо отшутился от вопроса о своём будущем клубе

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо не стал отвечать на вопрос о своём будущем, отшутившись вместо ответа.

«Останусь ли я в «Челси»? Я хочу сказать, что мы закончили с интервью… (смеётся). До свидания!» — приводит слова Жоржиньо Sky Sports Italia.

Напомним, действующий контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года, и в январе игрок может начать вести переговоры с другими клубами. Поэтому полузащитника связывают со многими командами, в том числе и с «Барселоной». На данный момент Жоржиньо оценивается в € 35 млн по версии Transfermarkt. В клуб он пришёл из «Наполи» в 2018 году за € 57 млн. В составе «Челси» он выиграл Лигу Европы (2019), Лигу чемпионов (2021) и чемпионат мира среди клубов (2022).