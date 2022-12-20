Габулов: Эмилиано Мартинес — лучший голкипер ЧМ-2022. До этого я вообще не слышал о нём

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов считает голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса лучшим на своей позиции на прошедшем чемпионате мира.

«Я считаю, что Эмилиано Мартинес — лучший голкипер чемпионата мира в Катаре. Это просто однозначно! На протяжении всего турнира он демонстрировал яркую игру и сумасшедшие спасения. Его игра непосредственно влияла на все результаты сборной Аргентины.



До этого чемпионата мира я вообще не слышал о нём. Увидел его впервые и сильно удивился. Он произвёл на меня впечатление своей игрой. Мартинес шикарно себя показал во всех ключевых матчах плей-офф. Он сыграл хладнокровно, сосредоточенно, чётко. Всё как по учебнику. Считаю его спасение в концовке дополнительного времени ключевым моментом всего финала», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Мартинес потроллил Мбаппе во время празднования победы на ЧМ-2022. Видеоролик: