Сегодня, 20 декабря, сборная Аргентины по футболу вернулась на родину после победы на чемпионате мира — 2022. Футболистов встретили торжественным салютом, после чего начался полноценный чемпионский парад. Ролик с красивыми залпами фейерверков стал вирусным в социальных сетях.

Футболистов сборной Аргентины встретили на родине салютом. Видео:

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Победу в послематчевой серии обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах француза Тчуамени.