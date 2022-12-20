Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистов сборной Аргентины встретили на родине салютом. Видео

Футболистов сборной Аргентины встретили на родине салютом. Видео
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, сборная Аргентины по футболу вернулась на родину после победы на чемпионате мира — 2022. Футболистов встретили торжественным салютом, после чего начался полноценный чемпионский парад. Ролик с красивыми залпами фейерверков стал вирусным в социальных сетях.

Футболистов сборной Аргентины встретили на родине салютом. Видео:

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Победу в послематчевой серии обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах француза Тчуамени.

Спасибо, Аргентина! Ты сделала счастливыми миллионы Спасибо, Аргентина! Ты сделала счастливыми миллионы
«Месси произнёс фразу, которая войдёт в историю». Реакция СМИ на победу Аргентины «Месси произнёс фразу, которая войдёт в историю». Реакция СМИ на победу Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022