Marca: «Спартак» предложил € 3 млн за игрока «Хетафе»

Опорный полузащитник «Хетафе» Неманья Максимович близок к переезду в Российскую Премьер-Лигу. В услугах 27-летнего серба заинтересован московский «Спартак», информирует Marca.
Согласно сведениям источника, у Максимовича на руках уже есть предложение от красно-белых. Футболист недоволен своим положением в «Хетафе», поэтому готов сменить клубную прописку. «Спартак» предложил за Неманью € 3 млн. 30% от этой суммы может получить «Валенсия», за которую игрок выступал до перехода в «Хетафе».
Отмечается, что кандидатурой Максимовича прошлым летом также интересовался бельгийский «Брюгге», однако оформить сделку не удалось.
Напомним, на момент зимней паузы в сезоне-2022/2023 «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали набрали 36 очков в 17 матчах.
- 20 декабря 2022
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