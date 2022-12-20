Батистута расплакался в прямом эфире после победы Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре. Фото
Поделиться
Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута, который до ЧМ-2022 сохранял звание лучшего бомбардира национальной команды на планетарных первенствах, расплакался после того, как аргентинцы обыграли Францию (3:3 доп. вр., 4:2 пен.) в финальном матче турнира в Катаре.
53-летний Батистута в 12 матчах на чемпионатах мира забил 10 голов. У Месси после ЧМ-2022 13 мячей в 26 встречах. Отметим, что Габриэль принял участие в трёх турнирах (1994, 1998, 2002). Лионель поучаствовал в пяти (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. Ранее они побеждали на турнирах 1978 и 1986 годов.
Футболистов сборной Аргентины встретили на родине салютом. Видеоролик:
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
17:00
-
16:54
-
16:48
-
16:47
-
16:41
-
16:35
-
16:28
-
16:16
-
16:15
-
16:10
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:47
-
15:36
-
15:35
-
15:21
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:54
-
14:53
-
14:41
-
14:40
-
14:39
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
14:14
-
14:09
-
13:52
-
13:50
-
13:47
-
13:45
-
13:43
Партнерский контент