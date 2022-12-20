Батистута расплакался в прямом эфире после победы Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре. Фото

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута, который до ЧМ-2022 сохранял звание лучшего бомбардира национальной команды на планетарных первенствах, расплакался после того, как аргентинцы обыграли Францию (3:3 доп. вр., 4:2 пен.) в финальном матче турнира в Катаре.

53-летний Батистута в 12 матчах на чемпионатах мира забил 10 голов. У Месси после ЧМ-2022 13 мячей в 26 встречах. Отметим, что Габриэль принял участие в трёх турнирах (1994, 1998, 2002). Лионель поучаствовал в пяти (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. Ранее они побеждали на турнирах 1978 и 1986 годов.

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