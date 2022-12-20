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«Ахмат» отказался продавать форварда Конате в «Црвену Звезду»

«Ахмат» отказался продавать форварда Конате в «Црвену Звезду»
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«Ахмат» отказался продавать нападающего Мохамеда Конате в «Црвену Звезду». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сербский клуб делал предложение по трансферу нападающего, но оно не устроило грозненский клуб.

Напомним, 25-летний форвард имеет гражданство Буркина-Фасо. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Конате провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

До перехода в «Ахмат» Мохамед выступал за «Тамбов», «Химки», «Гомель» (Беларусь), «Пюник» (Армения), «Бабите» (Латвия) и «Кайрат» (Казахстан). Также Конате заигран за национальную сборную Буркина-Фасо — 16 матчей и два гола.

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