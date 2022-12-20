Том Брэди: сочувствую тем, у кого плохи дела — будь то солдат, работник UPS или Мбаппе

Игрок в американский футбол Том Брэди выразил сочувствие нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе.

«Чувак, проигрывать – отстой. Это просто реальность. Здесь не так уж много объяснений. Я гораздо больше сочувствую парням, которые тратят гораздо больше времени и энергии, а дела идут не так, как они хотят. Это может быть не просто футболист. Это любой человек на своей работе. Это может быть парень, работающий в UPS. Это может быть парень, служащий в армии. Это может быть парень, работающий в офисе продаж.



Это может быть Килиан Мбаппе, который забил три гола в финале чемпионата мира. И знаешь что? Его команда не выиграла. Такова жизнь. Тебе не гарантирована победа. Никому не гарантирован выигрыш. Никому не гарантирован завтрашний день. Сегодня взошло солнце, и ты постараешься сделать этот день как можно лучше», — приводит слова Брэди Goal.com.