Игрок Австралии рассказал, что Мбаппе и Жиру не стали меняться с ним футболками

Нападающий сборной Австралии Джейсон Каммингс рассказал, что игроки сборной Франции Килиан Мбаппе и Оливье Жиру отказались меняться с ним футболками.

«После матча с Францией я действительно пытался заполучить футболку Мбаппе – забудьте о Жиру, я выбрал лучшего игрока Мбаппе, – и он сказал мне встретиться с ним в раздевалке. Итак, я пошёл в раздевалку, там был человек, ответственный за форму, и я отдал ему свою футболку, а через 10 минут он вышел с ней и сказал: «Нет, абсолютно нет, он не хочет меняться».



Когда я возвращался в свою раздевалку и увидел Жиру, то попросил его: «Жиру, пожалуйста, можно мне взять твою футболку, мужик? Я большой фанат, можно мне взять твою футболку?» А он просто прошёл мимо меня, притворившись, что никогда не говорил по-английски! А он играл в Премьер-лиге 10 лет! Он просто прошёл прямо мимо меня!» — приводит слова Каммингса Goal со ссылкой на The Project.