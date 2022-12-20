FFF подаст жалобу из-за расистских оскорблений в адрес игроков сборной Франции после ЧМ

Федерация футбола Франции (FFF) выступила с заявлением по поводу расистских оскорблений в социальных сетях в адрес футболистов национальной команды после финального матча чемпионата мира — 2022 с Аргентиной.



«После финала чемпионата мира несколько футболистов сборной Франции стали объектами расистских оскорблений в социальных сетях. FFF осуждает подобное поведение и подаст жалобу на авторов оскорбительных комментариев», — говорится в заявлении FFF.



Напомним, игроки сборной Франции Кингсли Коман и Орельен Тчуамени стали жертвами расистских оскорблений после финала турнира. Футболисты не сумели реализовать 11-метровые удары в послематчевой серии пенальти. Игра завершилась победой Аргентины (3:3, 4:2 — по пенальти).

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