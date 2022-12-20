Роналду хочет играть за сборную на следующем чемпионате мира
Поделиться
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может сыграть на следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году. Об этом сообщает Marca. Форвард хочет принять участие на турнире, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
По информации источника, спортсмен планирует отдохнуть на рождественских праздниках, он проведёт время в Дубае. Чемпионат мира в Катаре был очень тяжёлым для португальца, ему трудно смириться с неудовлетворительными результатами португальской команды. Особенно тяжело ему далась победа Аргентины с нападающим Лионелем Месси в составе. Теперь цель Роналду — сыграть на следующем мировом первенстве.
Марокканская девочка поиздевалась над Роналду после вылета c чемпионата мира. Видеоролик:
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:24
-
18:11
-
18:09
-
18:00
-
17:59
-
17:52
-
17:51
-
17:31
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:23
-
17:10
-
17:00
-
16:54
-
16:48
-
16:47
-
16:41
-
16:35
-
16:28
-
16:16
-
16:15
-
16:10
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:47
-
15:36
-
15:35
-
15:21
-
15:05
-
15:01
Партнерский контент