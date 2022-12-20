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Роналду хочет играть за сборную на следующем чемпионате мира

Роналду хочет играть за сборную на следующем чемпионате мира
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может сыграть на следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году. Об этом сообщает Marca. Форвард хочет принять участие на турнире, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

По информации источника, спортсмен планирует отдохнуть на рождественских праздниках, он проведёт время в Дубае. Чемпионат мира в Катаре был очень тяжёлым для португальца, ему трудно смириться с неудовлетворительными результатами португальской команды. Особенно тяжело ему далась победа Аргентины с нападающим Лионелем Месси в составе. Теперь цель Роналду — сыграть на следующем мировом первенстве.

Марокканская девочка поиздевалась над Роналду после вылета c чемпионата мира. Видеоролик:

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