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Серхио Агуэро выиграл более $ 8 тыс., сделав ставку на Лионеля Месси

Серхио Агуэро выиграл более $ 8 тыс., сделав ставку на Лионеля Месси
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в социальных сетях сообщил, что сделал ставку на экс-партнёра по национальной команде Лионеля Месси перед чемпионатом мира — 2022.

Агуэро выложил скриншот, на котором зафиксирована ставка, сделанная им 17 ноября текущего года. Экс-футболист поставил $ 1001 на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ в Катаре. В итоге Месси забил семь голов, отдал три результативные передачи, стал чемпионом мира вместе с национальной командой Аргентины и был признан лучшим футболистом турнира. Эта ставка принесла Агуэро $ 8264.

Напомним, сборная Аргентины одержала победу на чемпионате мира — 2022, обыграв в финальном матче турнира национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

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