Серхио Агуэро выиграл более $ 8 тыс., сделав ставку на Лионеля Месси
Поделиться
Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в социальных сетях сообщил, что сделал ставку на экс-партнёра по национальной команде Лионеля Месси перед чемпионатом мира — 2022.
Агуэро выложил скриншот, на котором зафиксирована ставка, сделанная им 17 ноября текущего года. Экс-футболист поставил $ 1001 на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ в Катаре. В итоге Месси забил семь голов, отдал три результативные передачи, стал чемпионом мира вместе с национальной командой Аргентины и был признан лучшим футболистом турнира. Эта ставка принесла Агуэро $ 8264.
Напомним, сборная Аргентины одержала победу на чемпионате мира — 2022, обыграв в финальном матче турнира национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:24
-
18:11
-
18:09
-
18:00
-
17:59
-
17:52
-
17:51
-
17:31
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:23
-
17:10
-
17:00
-
16:54
-
16:48
-
16:47
-
16:41
-
16:35
-
16:28
-
16:16
-
16:15
-
16:10
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:47
-
15:36
-
15:35
-
15:21
-
15:05
-
15:01
Партнерский контент