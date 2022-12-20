«Манчестер Юнайтед» инициировал автоматическое продление контрактов с несколькими игроками

Руководство «Манчестер Юнайтед» активировало опции об автоматическом продлении контракта с несколькими футболистами. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб активировал пункты автоматического продления контрактов с Маркусом Рашфордом, Диогу Дало, Люком Шоу и Фредом. Если бы боссы команды не активировали опцию, с 1 января следующего года игроки могли бы вступать в официальные переговоры с другими клубами.

Договор с Давидом де Хеа с клубом истекает в конце этого сезона, но клуб ведёт переговоры с испанцем о новом контракте. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в английской Премьер-лиге. Команда Эрика тен Хага набрала 26 очков в 14 матчах.

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