Себастьен Аллер вернётся к тренировкам в дортмундской «Боруссии» в январе 2023 года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер в скором времени вернётся к тренировкам в немецком клубе, сообщает Bild.



По информации источника, восстановление 28-летнего форварда после операции, прошедшей в конце ноября, протекает хорошо. Ожидается, что Аллер приступит к тренировкам в дортмундской «Боруссии» в январе 2023 года. Футболист займётся не только силовыми тренировками, но и будет выполнять простые упражнения с мячом, так как рассчитывает вернуться в оптимальную физическую форму в короткие сроки.



Напомним, Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» в летнее трансферное окно. После перехода у нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.

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