Гильермо Очоа переходит в «Салернитану»

Появилась информация о том, где продолжит карьеру мексиканский голкипер Гильермо Очоа.

Очоа переходит из мексиканской «Америки» в итальянскую «Салернитану». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре 37-летний Гильермо Очоа был основным голкипером сборной Мексики. Его команда обыграла Саудовскую Аравию и сыграла вничью с Польшей. Ранее вратарь выступал в «Аяччо», «Малаге», «Гранаде» и «Стандарте». Гильермо Очоа выигрывал четыре кубка КОНКАКАФ (2009, 2011, 2015 и 2019 годы), а также принимал участие в пяти чемпионатах мира (в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах).