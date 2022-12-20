Источник: Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что московский «Локомотив» отказался от трансфера Сычевого. До этого «Оренбург» объявил о пролонгации сотрудничества с нападающим Владимиром Сычевым. Новое соглашение сторон рассчитано до 31 декабря 2024 года. Прошлый контракт был рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, забив 14 голов. Он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.

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