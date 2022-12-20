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Глава «Оренбурга» Еремякин: видимо, Сычевой перешёл в «Крылья». К сделке есть вопросы

Глава «Оренбурга» Еремякин: видимо, Сычевой перешёл в «Крылья». К сделке есть вопросы
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин предположил, что нападающий оренбуржцев Владимир Сычевой перешёл в самарские «Крылья Советов».

«Допускаю, что трансфер Сычевого в «Крылья Советов» уже случился. Видимо, так оно и есть. Правомерность её надо изучать, потому что у меня есть вопросы к этой сделке, но об этом позже», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что московский «Локомотив» отказался от трансфера Сычевого. До этого «Оренбург» объявил о пролонгации сотрудничества с нападающим Владимиром Сычевым. Новое соглашение сторон рассчитано до 31 декабря 2024 года. Прошлый контракт был рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, забив 14 голов.

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Источник: Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов»
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