Пиоли: в футболе три легенды — Пеле, Марадона и Месси. Но все они из разных эпох

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о легендах мирового футбола, а также оценил выступление футболистов итальянского клуба и сборной Франции Оливье Жиру и Тео Эрнандеса на ЧМ-2022.



«В футболе есть три легенды — Пеле, Марадона и Месси. Но все они из разных эпох.



Что касается финала, я болел за Оливье Жиру и Тео Эрнандеса. Я знаю, как важно для футболиста выиграть чемпионат мира. Жиру уже становился чемпионом, а для Тео это был первый по-настоящему крупный международный опыт. Конечно, когда добираешься до финала и не побеждаешь, чувствуешь разочарование. Но Тео и Оливье должны гордиться, что прошли такой тяжёлый путь. Жиру вновь доказал, что он чемпион, которого мы все знаем, не только со спортивной, но и с человеческой точки зрения. А Тео продемонстрировал, что способен стать сильнейшим левым защитником в мире», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.