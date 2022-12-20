Пиоли: в футболе три легенды — Пеле, Марадона и Месси. Но все они из разных эпох

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о легендах мирового футбола, а также оценил выступление футболистов итальянского клуба и сборной Франции Оливье Жиру и Тео Эрнандеса на ЧМ-2022.
«В футболе есть три легенды — Пеле, Марадона и Месси. Но все они из разных эпох.
Что касается финала, я болел за Оливье Жиру и Тео Эрнандеса. Я знаю, как важно для футболиста выиграть чемпионат мира. Жиру уже становился чемпионом, а для Тео это был первый по-настоящему крупный международный опыт. Конечно, когда добираешься до финала и не побеждаешь, чувствуешь разочарование. Но Тео и Оливье должны гордиться, что прошли такой тяжёлый путь. Жиру вновь доказал, что он чемпион, которого мы все знаем, не только со спортивной, но и с человеческой точки зрения. А Тео продемонстрировал, что способен стать сильнейшим левым защитником в мире», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.
- 20 декабря 2022
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