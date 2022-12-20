«Ни один фильм невозможно так срежиссировать». Юрий Сёмин — о финале ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция (3:3, 4:2 — по пенальти).
«Может быть, некоторые люди видели другие чемпионаты, но этот финал — фантастический. Ни один, наверное, фильм невозможно так срежиссировать, как было здесь. Было полнейшее преимущество Аргентины в первом тайме. Казалось, что шансов у французов нет. Дешам делает две великолепные замены — и французы возвращаются в борьбу. Чудо, которое сделал вратарь Аргентины!
Была ошибка тренера Аргентины, который при подаче углового в свои ворота меняет игрока, счёт становится 3:3. Всё было очень интересно и захватывающе. Может, кто-то скажет, что были лучше финалы. Всё закономерно. В Аргентине есть Месси, есть построенная команда. У Аргентины тренеры — бывшие футболисты. Наверное, их бог отблагодарил», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 20 декабря 2022
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