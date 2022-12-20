Александр Мостовой рассказал, какую команду считает главным разочарованием ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о сборных, которые больше всего разочаровали на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«К разочарованиям можно отнести Бельгию и Германию. Но я остаюсь при своём мнении, что Германия по игре должна была выше подняться. Хотя я их не относил к числу фаворитов. Главное разочарование — это Бельгия. Ещё немного удручила Испания.



Этот чемпионат мира — сенсация. В начале кричали, что всё не так. А это ещё на турнире пива не было! А теперь представьте, если бы там пиво продавали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионом мира стала сборная Аргентины, в финале турнира обыгравшая Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).