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Александр Мостовой рассказал, какую команду считает главным разочарованием ЧМ-2022

Александр Мостовой рассказал, какую команду считает главным разочарованием ЧМ-2022
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о сборных, которые больше всего разочаровали на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«К разочарованиям можно отнести Бельгию и Германию. Но я остаюсь при своём мнении, что Германия по игре должна была выше подняться. Хотя я их не относил к числу фаворитов. Главное разочарование — это Бельгия. Ещё немного удручила Испания.

Этот чемпионат мира — сенсация. В начале кричали, что всё не так. А это ещё на турнире пива не было! А теперь представьте, если бы там пиво продавали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионом мира стала сборная Аргентины, в финале турнира обыгравшая Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).

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