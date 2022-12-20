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Де Дзерби: Мак Аллистер был одним из лучших игроков на ЧМ-2022

Де Дзерби: Мак Аллистер был одним из лучших игроков на ЧМ-2022
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Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Роберто Де Дзерби высказался о выступлении аргентинского полузащитника клуба Алексиса Мак Аллистера на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Мы очень гордимся Алексисом. Он был одним из лучших игроков на турнире. Мы много переписывались, я очень рад за него. Теперь Алексис получит две недели отдыха», — приводит слова Де Дзерби BBC.

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира. В финале турнира 2022 года аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для сборной Аргентины — прежде аргентинцы становились чемпионами в 1978 и 1986 годах. Мак Аллистер принял участие в шести матчах чемпионата мира — 2022, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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