«Шахтёр» подтвердил интерес к Мудрику со стороны «Арсенала»

Заместитель спортивного директора донецкого «Шахтёра» Карло Николини подтвердил интерес к Михаилу Мудрику со стороны лондонского «Арсенала», при этом заявив, что официальных предложений пока не поступало.

«Мудрик получил сообщение, как и другие игроки, о том, что он должен отправиться на сборы в Анталью 9 января. «Арсенал» проявляет к нему интерес, но официальных предложений мы не получали», — приводит слова Николини Фабрицио Романо со ссылкой на CalcioMercato.

Мудрик является воспитанником харьковского «Металлиста». Также он играл в академии «Днепра», а с 2016 года выступает за донецкий «Шахтёр». В нынешнем сезоне Михаил в 18 матчах во всех турнирах забил десять голов и отдал восемь результативных передач.