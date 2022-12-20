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«Шахтёр» подтвердил интерес к Мудрику со стороны «Арсенала»

«Шахтёр» подтвердил интерес к Мудрику со стороны «Арсенала»
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Заместитель спортивного директора донецкого «Шахтёра» Карло Николини подтвердил интерес к Михаилу Мудрику со стороны лондонского «Арсенала», при этом заявив, что официальных предложений пока не поступало.

«Мудрик получил сообщение, как и другие игроки, о том, что он должен отправиться на сборы в Анталью 9 января. «Арсенал» проявляет к нему интерес, но официальных предложений мы не получали», — приводит слова Николини Фабрицио Романо со ссылкой на CalcioMercato.

Мудрик является воспитанником харьковского «Металлиста». Также он играл в академии «Днепра», а с 2016 года выступает за донецкий «Шахтёр». В нынешнем сезоне Михаил в 18 матчах во всех турнирах забил десять голов и отдал восемь результативных передач.

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