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Руни: уважаю Роналду, но Месси другой

Руни: уважаю Роналду, но Месси другой
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни сравнил португальского нападающего Криштиану Роналду и аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я уважаю Роналду и понимаю, когда люди говорят, что он лучший. Уважаю это мнение, но Месси другой. Я играл против Лионеля несколько раз, и он демонстрировал способность отбирать мяч и держать его, при этом контролируя игру, двигаясь, забивая и помогая партнёрам. К нему нельзя приблизиться. Ты всегда у него под контролем. Если Месси владеет мячом, именно он будет определять ход игры. Быть его соперником непросто», — приводит слова Руни The Times.

Напомним, ранее Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).

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