Хавбек сборной Аргентины Энцо Фернандес может перейти в «ПСЖ»
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Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает RMC Sport.
По информации источника, в услугах 21-летнего аргентинского футболиста заинтересован «ПСЖ». Руководство клуба рассчитывает при помощи этого трансфера усилить конкуренцию в команде. Ранее сообщалось, что Фернандес входит в сферу интересов «Реала», «Барселоны», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Арсенала» и «Интера».
Напомним, Фернандес стал лучшим молодым игроком чемпионата мира — 2022 в Катаре. Сборная Аргентины стала победителем турнира, в финале обыграв национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).
Новость по темеЭнцо Фернандес признан лучшим молодым игроком чемпионата мира
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