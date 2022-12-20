Хавбек сборной Аргентины Энцо Фернандес может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает RMC Sport.



По информации источника, в услугах 21-летнего аргентинского футболиста заинтересован «ПСЖ». Руководство клуба рассчитывает при помощи этого трансфера усилить конкуренцию в команде. Ранее сообщалось, что Фернандес входит в сферу интересов «Реала», «Барселоны», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Арсенала» и «Интера».



Напомним, Фернандес стал лучшим молодым игроком чемпионата мира — 2022 в Катаре. Сборная Аргентины стала победителем турнира, в финале обыграв национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

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