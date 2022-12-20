Хави рассказал о планах «Барселоны» на зимнее трансферное окно
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Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
«Мы семья, и я очень доволен тем, что у меня есть. Мы тренируемся как волки, и вы видите это на поле. Я в восторге от состава.
У нас хороший момент, мы по-футбольному здоровы. Мы прибавили по сравнению с прошлым сезоном, и, хотя обидно, что мы проиграли в Лиге чемпионов, есть фундамент для борьбы за трофеи, что является главной целью. Я сказал Матеу (Матеу Алемани — футбольный директор «Барсы». — Прим. «Чемпионата») не играть на трансферном рынке слишком много и что я очень доволен составом», — приводит слова тренера Football Espana.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице после 14 туров.
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