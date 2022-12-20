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Канчельскис: на ЧМ-2022 было безобразное судейство. Даже в наше время такого не видел!

Канчельскис: на ЧМ-2022 было безобразное судейство. Даже в наше время такого не видел!
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о работе арбитров на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«VAR вообще какое-то безобразие! Сидят 12 судей — это полноценный состав, и никто из них не может принять решение. На чемпионате мира было безобразное судейство, которое вообще я когда-либо видел. Даже в наше время такого судейства не видел! Это безобразие. Они не могут инициативу на себя взять. Это просто беда! Надо убрать этот VAR. Вы даже не можете посмотреть и рассудить», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, победителем чемпионата мира стала сборная Аргентины. В финале турнира аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).

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