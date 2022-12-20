Владимир Габулов: настаёт время Мбаппе. Он будет лучшим игроком на протяжении долгих лет

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением о выступлениях нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2022.
«Лучшим игроком чемпионата мира можно называть только одного футболиста — Месси! Мбаппе тоже был хорош, но он не выиграл турнир, с кубком ушёл аргентинец. Килиан очень сильный футболист в индивидуальном плане. Настаёт его время. В ближайшем будущем именно он будет лучшим игроком во всех турнирах на протяжении долгих лет.
Но на этом первенстве Лионель Месси был бесподобен. Он проявил свои лучшие качества: индивидуальное мастерство, харизма, подсказ своим партнёрам. Он объединил коллектив, это очень важный фактор. Во всех матчах на этом турнире он выделялся среди всех игроков на поле, был самой яркой персоной», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 20 декабря 2022
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